Ankara'daki görüntüler çok konuşuldu... İşte küçük Elif'in dileği

Mamak ilçesi Hüseyin Gazi Mahallesinde oturan Nalan-Ramazan Sancar çifti, 5 çocuklarından 3'üncüsü olan Elif Sancar'ı 1 ay önce ayağındaki şişlik nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tümörden şüphelenilen Elif Sancar, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 'Kist hidatik' teşhisi konulan Elif, 2 kez ameliyat oldu. Hastanede tedavisi devam eden Elif'i 1 aydır göremeyen kardeşleri Ömer Can (11), Zeynep (9), Muhammed Ali (5) ve Elzem Sancar (3), babalarıyla birlikte hastaneye gitti. Yaşları küçük olduğu için içeriye alınmayan 4 kardeş, hastanenin 4'üncü katında kaldığı odanın penceresine çıkan Elif'e el sallayıp, sevgi gösterisinde bulundu.
BAKAN KOCA PAYLAŞTI
Bu sırada hastanenin bahçesinde bulunan Ramazan Mervan Kurt (34), Elif'i uzaktan da olsa pencerede sağlıklı bir şekilde gören 4 kardeşin sevincini cep telefonu kamerasıyla çekerek, sosyal medyada paylaştı.
'ONLARI ÇOK SEVİYORUM'
Hastanede tedavisi devam eden Elif Sancar, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuştu. Yakında taburcu edilmesi beklenen Elif Sancar, kendisini görmek için yine hastanenin önüne gelen kardeşlerine pencereden el salladı.
'VİDEO AMACINA ULAŞTI'
Videoyu çeken Ramazan Mervan Kurt, hastaneye ameliyat olan bir tanıdığını ziyaret için geldiğini anlatarak, "Bahçede çocuklar bir anda koşup penceredeki kardeşine el salladılar.