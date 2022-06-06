Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'daki görüntüler çok konuşuldu... İşte küçük Elif'in dileği

#Ankara#Hastane#Sağlık

Ankara'da 4 kardeşinin, tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde kendisine el sallayıp sevgilerini gösterirken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gören Elif Sancar (7), DHA'ya konuştu. Elif bir an önce iyileşmek istediğini söylerken, ''Kardeşlerimi çok seviyorum.'' dedi.

Haberin Devamı

Mamak ilçesi Hüseyin Gazi Mahallesinde oturan Nalan-Ramazan Sancar çifti, 5 çocuklarından 3'üncüsü olan Elif Sancar'ı 1 ay önce ayağındaki şişlik nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tümörden şüphelenilen Elif Sancar, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 'Kist hidatik' teşhisi konulan Elif, 2 kez ameliyat oldu. Hastanede tedavisi devam eden Elif'i 1 aydır göremeyen kardeşleri Ömer Can (11), Zeynep (9), Muhammed Ali (5) ve Elzem Sancar (3), babalarıyla birlikte hastaneye gitti. Yaşları küçük olduğu için içeriye alınmayan 4 kardeş, hastanenin 4'üncü katında kaldığı odanın penceresine çıkan Elif'e el sallayıp, sevgi gösterisinde bulundu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Bu sırada hastanenin bahçesinde bulunan Ramazan Mervan Kurt (34), Elif'i uzaktan da olsa pencerede sağlıklı bir şekilde gören 4 kardeşin sevincini cep telefonu kamerasıyla çekerek, sosyal medyada paylaştı.

Ankaradaki görüntüler çok konuşuldu... İşte küçük Elifin dileği

"Elif seni çok seviyoruz" diye seslenen çocukların heyecan dolu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. 
Ankaradaki görüntüler çok konuşuldu... İşte küçük Elifin dileği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

'ONLARI ÇOK SEVİYORUM'

Hastanede tedavisi devam eden Elif Sancar, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuştu. Yakında taburcu edilmesi beklenen Elif Sancar, kendisini görmek için yine hastanenin önüne gelen kardeşlerine pencereden el salladı.

Ankaradaki görüntüler çok konuşuldu... İşte küçük Elifin dileği
Kardeşlerini çok özlediğini belirten Elif, "Bir an önce iyileşip onların yanına gitmek istiyorum. Onları çok seviyorum" dedi.

Haberin Devamı

'VİDEO AMACINA ULAŞTI'

​Videoyu çeken Ramazan Mervan Kurt, hastaneye ameliyat olan bir tanıdığını ziyaret için geldiğini anlatarak, "Bahçede çocuklar bir anda koşup penceredeki kardeşine el salladılar.

Ankaradaki görüntüler çok konuşuldu... İşte küçük Elifin dileği

O görüntü beni çok duygulandırdı. Videoya almak istedim. Defalarca izledim. İzledikçe duygulandım. Bunu kendi takipçilerimle de paylaşmak istedim. Bu sevgiyi, kardeşliği, ailenin ne kadar önemli bir şey olduğunu küçük çocuklardan görsünler istedim. Video amacına ulaştı. Elif çok şükür iyi mutluyuz" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak İşte maaşlar ve tazminattaki artış oranı3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? İşte maaşlar ve tazminattaki artış oranıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Hastane#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi | 7 soruda HIMARS

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi? | 7 soruda HIMARS

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg

BAKMADAN GEÇME!

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi | 7 soruda HIMARS

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi? | 7 soruda HIMARS

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg