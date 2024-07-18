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Ankara'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Keçiören#Belediye Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 01:12

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Otobüsünün devrildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Yozgat Bulvarı Ayvalı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı hasarlı kaza oldu. Etlik yönüne giden B.M. yönetimindeki 06 DD 3240 plakalı belediye otobüsü, kaza yerinden geçerken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarına devrildi. Kazada, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

GÜVENLİK, KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yozgat Bulvarı Ayvalı Mahallesi kavşağında saat 15.30 sıralarında B.M. yönetimindeki 06 DD 3240 plakalı belediye otobüsünün devrildiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntüde, otobüsün diğer otomobillere çarptıktan sonra devrildiği anlar yer aldı.

 

 
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#ANKARA#Keçiören#Belediye Otobüsü

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