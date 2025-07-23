Ankara'daki faciada 3 kişi hayatını kaybetmişti... İtfaiye raporunda ihmaller zinciri sıralandı

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Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki 26 katlı binanın 10'uncu katında, 12 Temmuz'da çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (32), 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, aralarında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 46 kişi dumandan etkilendi. Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlar doğrultusunda yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. da dün gözaltına alınıp, tutuklandı.

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'AHŞAP KAPILAR YANDI, YANGIN KORİDORLARA TAŞINDI'

Yangınla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi. Rapor, 'Hayata Değer' sloganıyla tanıtımı yapılıp, daireleri satılan binadaki eksiklikleri ortaya koydu. Raporda, 26 katlı binanın giriş kısmından çatıya kadar uzanan dikey şaft boşluğunun (elektrik tesisatı aktaran tünel) katlardaki koridora açılan bölümlerinin ahşap kapı ile kapatıldığı belirtildi. Çoğu katlarda şaft boşluğunun bina sakinleri tarafından depo olarak kullanıldığı ve muhtelif eşyaların (bisiklet, skoter, boyalar, parkeler, ahşap ürünler, plastik malzemeler, kağıt, karton vb.) konulması sebebiyle yangın yükünün arttığı belirtildi. Şaft boşluğunda katlar arasında yangın damperi (durdurucu) olmadığı, boşluktan geçen kabloların halojen free (yanmaz kablo) olmadığı ve aynı tava içerisinden götürülmesi nedenle yangının hızla aşağıya ve yukarıya taşındığı anlatıldı. Şaft boşluğundaki kabloların, konulan muhtelif malzemelerin ve ahşap kapıların yanmasıyla yangının kat koridorlarına taşındığı, yangın panikbar kapılarının, kendiliğinden kapanmasını sağlayan düzeneğin bulunmaması nedeniyle açık kaldığı, bu şekilde yangının ısı ve dumanının kaçış merdivenlerine taşındığı belirtildi.

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YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNDE SU YOK

Raporda, kat koridorlarında yangın dolapları ile spring (yangın söndürmeye yukarıdan müdahale prensibine dayalı püskürtme yöntemi) sisteminin mevcut olduğu, springlerin ısıdan patladığı; ancak yangın söndürme sisteminde su bulunmaması sebebiyle springlerin çalışmadığı ve yangın dolaplarında su işlenemediği belirtildi. Kaçış yollarının yönlendirme levhaları, kat uyarı levhaları ve aydınlatmaların olmadığı, bodrum katta bulunan su deposunun tahliye vanasının açık olduğu ve içerisinde su bulunmadığı, binanın garaj bölümündeki yangın dolabı vanasının olmadığı, ayrıca acil durum asansörünün çalışmadığı ve yapılan kontrollerde 4 ve 5'inci kat (5'inci kat seviyesine yakın) arasında olduğu, cepheden kurtarma yapacak araçların tabyalanacağı alanın yeterli olmadığı anlatıldı.

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Yangında, Hüsniye Çelik Şahin (fotoğrafta) ile 3,5 aylık oğlu Aras Şahin hayatını kaybetti. Mustafa Şahin ise yaralı kurtuldu.

İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışmaları yürütülürken katlarda bulunan yangın dolaplarındaki hortumları çıkarıp, yangına müdahale etmek istediği, ancak söndürme sisteminde su olmadığı için bunu yapamadığı belirtildi. Bunun üzerine binanın yangın söndürme sistemi üzerinden üst katlara arazözle su verilmeye çalışıldığı, ancak bu kez de sisteminin tahliye borusunun vanasının açık olması ve binanın garaj bölümünde yangın dolabı vanası olmaması nedeniyle verilen suyun bodrum ve garaj bölümüne aktığı anlatıldı.

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Güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (fotoğrafta) hayatını kaybetti.

ELEKTRİK İLETİM HATTINDAN ÇIKTI

Raporda yangının çıkış nedenine yer verildi. Binanın şaft boşluğundan geçen elektrik iletim hattının (Busbar: Kablo yerine kullanılan enerji iletim ve dağıtım sistemi) 10'unca kat seviyesinde metal gövdesinin deformasyona uğradığı, bu bölümde meydana gelebilecek aşırı ısınma, gevşek bağlantı gibi sebeplerle meydana gelen şase/ark/patlama sonucu yangının başladığı belirtildi. Busbarın yakınlarından geçen elektrik kablo izolelerinin de tutuşarak yanmaya başladığı, ortaya çıkan elektrik tellerinin birbirine teması ile şase yaparak koptuğu, çıkan kıvılcım ve alevlerin şaft boşluğundaki muhtelif yanmaya müsait malzemeler ve şaft boşluklarının ahşap kapılarına sirayet ederek genişlediği, yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varıldığı bildirildi.

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Yangın ile ilgili savcılık soruşturması sürüyor.