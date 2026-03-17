Ankara'daki esnaftan anlamlı davranış | 'Bütün Türkiye’de yaygınlaştırılacak örnek bir model'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinden hizmet alan koruma ve bakımı altındaki çocuklar için iftar programı düzenlendi. İftara ev sahipliği yapan restoran, ışıklı ramazan süsleri ve “Hayırlı Ramazanlar” yazılarıyla çocukları karşıladı.

OĞLU HAMZA İLE KATILDI

7-17 yaş aralığında koruma altındaki 100 çocuğun katıldığı iftar programına Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Koçak Akgül ve Ankaralı sosyal medya içerik üreticileri de katıldı. Bakan Göktaş, oğlu Hamza ile birlikte geldi.

ÖRNEK BİR DAVRANIŞ

İftar öncesinde Bakan Göktaş ve beraberindekiler, devlet koruması altındaki çocuklarla birlikte ocakbaşına geçti. Bakan Göktaş ve çocuklar, şişte tavuk kanat pişirmeyi deneyimledi. Mustafa Varank’ın iftar programını kastederek “Sizce bu örnek olabilir mi?” sorusu üzerine Bakan Göktaş, “Örnek bir davranış. Bu iyiliği yaygınlaştırmamız lazım. Bu işlerde bereket vardır. Bu masaları çocuklarla paylaşmak bereket getirir.” dedi.

EV SICAKLIĞINDA KORUMA

Bakan Göktaş, eskiden koğuş tipi bir ortamda çocukların devlet koruması altında tutulduğunu ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlayış değişti. Ev tipinde çocuklar bir abla eşliğinde adeta ev sıcaklığında devlet koruması altında büyüyorlar. Onlara her türlü destek her türlü imkân da sağlamaya devam ediyoruz. Hem şimdi hem de mezun olduktan sonra onları yalnız bırakmıyoruz. Kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

MİLLETİMİZE EMANET

15 bin 327 çocuğun devlet koruması altında bulunduğu anlatan Bakan Göktaş, “Bunun haricinde de ailelerinin yanında destek olduğumuz 180 bin kadar çocuğumuz var. Biz çocuklarımıza sadece kuruluş bakımında destek olmuyoruz kuruluştan çıkan çocuklarımızın akademik becerilerine destek olmaya devam ediyoruz. Evlilik yolunda da destek oluyoruz. Bu çocuklarımız milletimize emanet. Biz devlet olarak her daim çocuklarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.

BEREKETLİ OLSUN

Bakan Göktaş, bu tür buluşmaların örnek olması gerektiğini belirterek “Bütün Türkiye’ye yaygınlaştırılacak örnek bir model. Bu güzel girişim için herkese teşekkür ediyorum. Bereketli olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK

Mustafa Varank da bu buluşmanın Türkiye’ye örnek olabileceğini dile getirerek, “Esnafımız devlet korumasındaki çocuklarımızı restoranlarına davet edebilir, onları misafir edebilirler. Ramazan ayında olduğu gibi başka aylarda da bu olabilir. Yeter ki birlik beraberlik olsun. Esnafımız davet etsin. Ayda bir gün bu çocukları davet edecek çok esnafımız çıkar.” dedi.

AYDA BİR DAVET EDELİM

Organizasyona ev sahipliği yapan işletme sahibi Tarık Çiftçi de etkinlik ile bir örnek oluşturmak istediklerini söyleyerek, “Türkiye’deki bütün esnaf kardeşlerimiz, hele sektörümüzdeki meslektaşlarımız en azından ayda bir defa da olsa çocuklarımızla bir araya gelebiliriz.” diye konuştu.