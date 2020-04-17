Ankara’daki eczanelere Cumartesi düzenlemesi

İstanbul'da sokağa çıkmanın yasak olacağı hafta sonu eczanelerle ilgili yapılan düzenlemenin Ankara’da uygulanması kararlaştırıldı. Ankara Valiliği, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Eczacı Odası (AEO) arasında gerçekleşen görüşmelerin ardında Ankara’da sokağa çıkma yasağı olan 18-20 Nisan tarihleri arasında eczanelerin hizmet vermeye devam etmesi kararlaştırıldı.

Başkentte eczaneler cumartesi günü 10.00-18.00 saatleri arasındaki nöbetçi eczane sayısı iki katına çıkartılacak, saat 18.00 sonrasında ise normal zamandaki nöbetçi eczaneler nöbetlerine devam edecektir. Pazar günü ise normal nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.



Nöbetçi eczaneler Ankara Eczacı Odası’nın web sayfasında nöbetçi eczaneler sekmesinde (//www.aeo.org.tr/NobetModulu/Nobet) görülebilir.