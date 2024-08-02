Ankara'daki dev takasın perde arkasında neler yaşandı? ABD-Rusya takasında Türkiye'nin rolü neydi?

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Rusya, Almanya ve Amerika esir takası için masaya oturdu. Değişimin yapılacağı yer olarak Türkiye tercih edildi. MİT'in tarihe geçen takas operasyonu, 1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde başladı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Takas sırasında en önemli konu gizlilik oldu. Bu nedenle 26 kişi uçaktan direkt olarak otobüsleri aktarıldı. Saatler 17:55'i gösterdiğinde ise MİT'in gözetiminde tarafların karşılıklı teyit işlemleri başladı. Yaklaşık yarım saat sonra ise Rus esirleri taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı.
DAKİKA DAKİKA TAKAS
16:05 - Slovenya Artem Dultsev ve Anna Deltseva
16:15 - Norveeç’ten Mikhail Mikushin
16:25 - Rusya’dan Wall Street Journal Muhabiri Evan Gershkovich
16:30 - Almanya’dan Vadim Krasikov
16:55 - Rusya’ya teslim edilecek üç şahsı taşıyan ABD uçağı indi
16:45’te ilk batı ülkelerinden intikal eden ve Rusya’ya teslim edilecek 10 kişi aktarıldı.
Rusya tarafı ise teslim edeceği 16 kişiyi bir müddet beklettikten sonra otobüse aktarıldı.
17:55’te olduğunda MİT’in gözetiminde tarafların karşılıklı teyit işlemleri başladı. Rusya’ya gidecek 10 kişi 19:15’te Esenboğa Havalimanı’ndan ayrıldı.
ABD ve Almanya’ya gidecek üç uçak 19:00 ile 20:00 saatleri arasında alandan ayrıldı.
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