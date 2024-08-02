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Ankara'daki dev takasın perde arkasında neler yaşandı? ABD-Rusya takasında Türkiye'nin rolü neydi?

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#ABD#Rusya#MİT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 19:28

MİT'in 7 ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirmesi dünyada büyük yankı buldu. Son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu son dakika olarak ekranlara taşındı. Basın kuruluşları yaptıkları yayınlarda Türkiye’nin rolüne dikkati çekti. O operasyonun ayrıntıları ne? Detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Hürriyet Gazetesi Muhabiri Musa Kesler ve Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan aktardı.

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Rusya, Almanya ve Amerika esir takası için masaya oturdu. Değişimin yapılacağı yer olarak Türkiye tercih edildi. MİT'in tarihe geçen takas operasyonu, 1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde başladı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Takas sırasında en önemli konu gizlilik oldu. Bu nedenle 26 kişi uçaktan direkt olarak otobüsleri aktarıldı. Saatler 17:55'i gösterdiğinde ise MİT'in gözetiminde tarafların karşılıklı teyit işlemleri başladı. Yaklaşık yarım saat sonra ise Rus esirleri taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı.

DAKİKA DAKİKA TAKAS

16:05 - Slovenya Artem Dultsev ve Anna Deltseva

16:15 - Norveeç’ten Mikhail Mikushin

16:25 - Rusya’dan Wall Street Journal Muhabiri Evan Gershkovich

16:30 - Almanya’dan Vadim Krasikov

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16:55 - Rusya’ya teslim edilecek üç şahsı taşıyan ABD uçağı indi

16:45’te ilk batı ülkelerinden intikal eden ve Rusya’ya teslim edilecek 10 kişi aktarıldı.

Rusya tarafı ise teslim edeceği 16 kişiyi bir müddet beklettikten sonra otobüse aktarıldı.

17:55’te olduğunda MİT’in gözetiminde tarafların karşılıklı teyit işlemleri başladı. Rusya’ya gidecek 10 kişi 19:15’te Esenboğa Havalimanı’ndan ayrıldı.

ABD ve Almanya’ya gidecek üç uçak 19:00 ile 20:00 saatleri arasında alandan ayrıldı.

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#ABD#Rusya#MİT

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