Ankara'daki dev takasın perde arkasında neler yaşandı? ABD-Rusya takasında Türkiye'nin rolü neydi?

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Rusya, Almanya ve Amerika esir takası için masaya oturdu. Değişimin yapılacağı yer olarak Türkiye tercih edildi. MİT'in tarihe geçen takas operasyonu, 1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde başladı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Takas sırasında en önemli konu gizlilik oldu. Bu nedenle 26 kişi uçaktan direkt olarak otobüsleri aktarıldı. Saatler 17:55'i gösterdiğinde ise MİT'in gözetiminde tarafların karşılıklı teyit işlemleri başladı. Yaklaşık yarım saat sonra ise Rus esirleri taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı.

DAKİKA DAKİKA TAKAS

16:05 - Slovenya Artem Dultsev ve Anna Deltseva

16:15 - Norveeç’ten Mikhail Mikushin

16:25 - Rusya’dan Wall Street Journal Muhabiri Evan Gershkovich

16:30 - Almanya’dan Vadim Krasikov

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16:55 - Rusya’ya teslim edilecek üç şahsı taşıyan ABD uçağı indi

16:45’te ilk batı ülkelerinden intikal eden ve Rusya’ya teslim edilecek 10 kişi aktarıldı.

Rusya tarafı ise teslim edeceği 16 kişiyi bir müddet beklettikten sonra otobüse aktarıldı.

17:55’te olduğunda MİT’in gözetiminde tarafların karşılıklı teyit işlemleri başladı. Rusya’ya gidecek 10 kişi 19:15’te Esenboğa Havalimanı’ndan ayrıldı.

ABD ve Almanya’ya gidecek üç uçak 19:00 ile 20:00 saatleri arasında alandan ayrıldı.

RUSYA'DAN BATI'YA İADE EDİLENLER

EVAN GERDHKOVIC

- WALL STREET JOURNAL MUHABİRİ

- TEMMUZ AYINDA CASUSLUK İDDİASIYLA 16 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

PAUL WHELAN

- ABD DONANMA KOMUTANI

- 2018 YILINDA BU YANA CASUSLUK ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

ALSU KURMASHEVA

- ABD VE RUSYA ÇİFTE VATANDAŞI GAZETECİ

- UKRAYNA İŞGALİ KONUSUNDA YANLIŞ BİLGİ YAYMAK SUÇUNDAN 6,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

VLADIMIR KRAMURZA

- SİYASETÇİ VE AKTİVİST

- TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE 25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

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BATI'DAN RUSYA'YA İADE EDİLENLER

VADİM KRASİKOV

- ESKİ FSB SUBAYI

- 2019 YILINDA ÇEÇEN BİR SÜRGÜNÜ VURDUĞU İÇİN ALMANYA’DA TUTUKLANDI

ANNA VE ARTEM DULTSEVA

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