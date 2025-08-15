×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'daki bu görüntü tepki çekmişti... Trafikte döner bıçaklı tehdide gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Döner Bıçağı#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 11:30

Ankara'da trafik tartışmasında bir sürücünün döner bıçağıyla başka bir sürücüyü tehdit ettiği görüntüler tepki toplamıştı. Olayda yeni bir gelişme yaşandı ve döner bıçağıyla tehdit eden F.D. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada söz konusu döner bıçağı ele geçirildi.

Haberin Devamı

Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında otomobille Altındağ yönüne giden F.D., trafikte tartıştığı başka bir araç sürücüsünü camdan döner bıçağı göstererek tehdit etti.

Ankaradaki bu görüntü tepki çekmişti... Trafikte döner bıçaklı tehdide gözaltı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Cep telefonuyla görüntülenen o anlar, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Görüntüler üzerine harekete geçen Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettiği otomobili seyir halindeyken durdurdu.

Ankaradaki bu görüntü tepki çekmişti... Trafikte döner bıçaklı tehdide gözaltı

ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Haberin Devamı

Şüpheli sürücü F.D. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada söz konusu döner bıçağı ele geçirildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulanan F.D.'nin aracı otoparka çektirildi.

Ankaradaki bu görüntü tepki çekmişti... Trafikte döner bıçaklı tehdide gözaltı

F.D.'nin, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gözden KaçmasınSon dakika... Beyoğlu Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı İnan Güney ve 41 kişi gözaltındaSon dakika... Beyoğlu Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı İnan Güney ve 41 kişi gözaltındaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Döner Bıçağı#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!