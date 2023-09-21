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Ankara'daki bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti... Sahibi tutuklandı

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#Ankara#Fabrika#Yangın
Ankaradaki bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti... Sahibi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 11:50

Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sünger fabrikasındaki yangınla ilgili fabrika sahibi Hüseyin Dönmez, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

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Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde önceki gün sabah saatlerinde Hüseyin Dönmez'e ait 3 katlı sünger fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan ve gece saatlerinde tamamen söndürülen yangında, muhasebe müdürü Müge Çetinkaya ile Irak uyruklu işçi Safra Nazım Alcan ve Suriye uyruklu işçi Hazım Cüneyt'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından fabrika sahibi Hüseyin Dönmez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dönmez, savcılıktaki ifadesinde, "Gerekli kontroller sağlanmıştı, yaşananlardan dolayı üzgünüm" dedi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

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Ankaradaki bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti... Sahibi tutuklandı

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#Ankara#Fabrika#Yangın

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