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Ankara'da zorla aracına bindiği kadının para ve kolyesini alan şüpheli yakalandı

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#Ankara#Gasp#Otopark
Ankarada zorla aracına bindiği kadının para ve kolyesini alan şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 10:48

Sincan ilçesinde aracında iş arkadaşının bekleyen bir kadını bıçakla tehdit ederek istediği adrese zorla götürten ardından bir miktar para ile kolyesini gasbeden şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, saat 06.00 sıralarında Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Ş.Ö. (28) isimli kadın, arabasında iş arkadaşını beklerken, M.Ç. (32) isimli kişi zorla aracına bindi.

ANKAPARK OTOPARKINA GÖTÜRDÜ

Kadına üzerinde bıçak olduğunu belirterek tehdit eden M.Ç., kendisini Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankapark’ın otoparkına götürmesini istedi. Korku ve panik yaşayan Ş.Ö., şüphelinin istediğini yerine getirdi.

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Ankarada zorla aracına bindiği kadının para ve kolyesini alan şüpheli yakalandı

BİR MİKTAR PARA VE ZİYNET EŞYASINI ALDI

Şüpheli kişi, araçtan inerken Ş.Ö.’nün üzerinde bulunan bir miktar parayı ve kolyeyi aldıktan sonra araçtan indi. Ş.Ö.’nün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtların şüphelinin kimliğini ve gittiği güzergahı belirleyen polis, kısa sürede M.Ç.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden tehdit, ısrarlı takip ve kişilerin huzurunu bozmak gibi 5 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem yapılan M.Ç.’nin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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#Ankara#Gasp#Otopark

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