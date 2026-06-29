Ankara'da zorla aracına bindiği kadının para ve kolyesini alan şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

Olay, saat 06.00 sıralarında Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Ş.Ö. (28) isimli kadın, arabasında iş arkadaşını beklerken, M.Ç. (32) isimli kişi zorla aracına bindi.

ANKAPARK OTOPARKINA GÖTÜRDÜ

Kadına üzerinde bıçak olduğunu belirterek tehdit eden M.Ç., kendisini Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankapark’ın otoparkına götürmesini istedi. Korku ve panik yaşayan Ş.Ö., şüphelinin istediğini yerine getirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

BİR MİKTAR PARA VE ZİYNET EŞYASINI ALDI

Şüpheli kişi, araçtan inerken Ş.Ö.’nün üzerinde bulunan bir miktar parayı ve kolyeyi aldıktan sonra araçtan indi. Ş.Ö.’nün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtların şüphelinin kimliğini ve gittiği güzergahı belirleyen polis, kısa sürede M.Ç.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden tehdit, ısrarlı takip ve kişilerin huzurunu bozmak gibi 5 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin. Ad Soyadı E-Posta Adresi Bülten Seçimleri Gün Başlıyor Gün Sonu ETK Kuralları ve Bilgilendirme Metni kapsamında onay veriyorum. Abone Ol Keşfetmeye Devam et

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem yapılan M.Ç.’nin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.