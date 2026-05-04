×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Trafik Kazası#Zincirleme Kaza#Pursaklar İlçesi
Ankarada zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 00:41

Ankara’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır 8 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Havalimanı istikameti yönünde seyir halinde olan 06 FC 4570, 06 FK 5297 ve 06 HMZ 41 plakalı otomobiller ile 06 HC 808 plakalı hafif ticari araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri araçlardakilerden 8 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılardan isimleri henüz belirlenemeyen 06 FC 4570 plakalı aracın sürücüsü ve 06 FK 5297 plakalı otomobilin sürücüsü ile 1 yolcunun durumlarının ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Pursaklar Devlet Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankarada zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla alandan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankarada zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Ankarada zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Trafik Kazası#Zincirleme Kaza#Pursaklar İlçesi

BAKMADAN GEÇME!