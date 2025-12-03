×
Ankara'da yürüyen merdivenleri durduranlar hakkında soruşturma

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 16:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) şikayeti sonrası kentin çeşitli noktalarındaki yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin yaptığı şikayet doğrultusunda; Metro, Ankaray ve kentin çeşitli noktalarındaki istasyonlarda yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu ve arızalı gibi gösterildiği iddiaları sonrası soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI, İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekipleri, tüm istasyonlardaki güvenlik kameralarını detaylı şekilde incelemeye aldı. İlk tespitlerde; kişilerin merdivenleri durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis ekipleri, soruşturma doğrultusunda kimliği belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

