Ankara'da yürüyen merdivenleri durduranlar hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin yaptığı şikayet doğrultusunda; Metro, Ankaray ve kentin çeşitli noktalarındaki istasyonlarda yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu ve arızalı gibi gösterildiği iddiaları sonrası soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI, İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekipleri, tüm istasyonlardaki güvenlik kameralarını detaylı şekilde incelemeye aldı. İlk tespitlerde; kişilerin merdivenleri durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis ekipleri, soruşturma doğrultusunda kimliği belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.