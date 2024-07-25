Ankara'da yürekler ağza geldi! Yangında mahsur kalan çocuk alevlerden böyle korundu

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Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. K.Ö.D.'nin mutfakta yaktığı mumdan çıktığı iddia edilen yangın, büyüdü. Dubleks dairedeki anne H.D. ile küçük çocuğu A.E.D., yan binanın çatısında tadilat yapan işçi Murat Kocaay tarafından kurtarıldı. Murat Kocaay, alevler nedeniyle dubleks dairenin üst katında bulunan diğer çocuğa ulaşamadı. A.E.D., bu sırada alevlerin arasından kendisini balkona attı. Çocuk, balkondayken korku ve panik yaşadı. Çevredekiler, alevlerden korunması için A.E.D.’ye ıslak bez parçaları attı. A.E.D., yanı başındaki alevlerden, üzerine su dökerek ve ıslak bezlerle korunmaya çalıştı. Murat Kocaay da yanan binanın çatısına çıktı ancak alevler nedeniyle çocuğu kurtaramadı. Bu sırada adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, çocuğu kurtarmak için de çalışma başlattı. A.E.D., itfaiyenin merdivenli aracıyla alınıp kurtarıldı. Anne ve çocukları ambulansla, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de olay yerine gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Murat Kocaay, anne ve küçük çocuğu kurtardıktan sonra diğer çocuk için çatıya çıktığını söyleyerek, "Elimi uzattım, ancak yetişemedim. Çocuk travma geçirmiş, korkmuştu. Sonra itfaiye geldi, itfaiye ile birlikte kurtardık" dedi.

Görgü tanıklarından Ramazan Özkök ise çocuğu kurtarmak için çabaladıklarını ama alevler nedeniyle içeriye giremediklerini, itfaiyenin çok geç geldiğini ileri sürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.