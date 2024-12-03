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Ankara'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 17 gözaltı

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#Ankara#Forex#Mahkeme
Ankarada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 17 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 16:09

Ankara'da Forex yatırım sistemi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 17 şüpheli, gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Forex yatırım sistemi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan 18 milyon 523 bin 602 TL, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 bin 10 gram gümüş toplandığı belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, 17 şüpheli yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)

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#Ankara#Forex#Mahkeme

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