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Ankara'da yolcu treni raylara düşen kayaya çarptı: 1 yaralı

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#Başkentray#Ankara#Polatlı
Ankarada yolcu treni raylara düşen kayaya çarptı: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 18:40

Ankara'dan 55 yolcusuyla Polatlı'ya giden Başkentray treni, raylara düşen kayaya çarptı. Kazada, makinist hafif yaralanırken, yolcular tahliye edildi.

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Kaza, öğle saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Yenikent semti yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan 55 yolcusuyla Polatlı'ya giden Başkentray treni, tünel çıkışında yamaçtan raylara düşen kayaya çarptı.

Kazada, makinist hafif yaralandı. Yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Trendeki yolcular araçlarla bölgeden tahliye edildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolunda çalışma başlatıldı.

Ankarada yolcu treni raylara düşen kayaya çarptı: 1 yaralı

DEMİR YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle trende ve raylarda hasar oluştu. Trenin çekilmesi ve rayların onarımı için çalışmalar sürüyor. Çalışmaların tamamlanması ardından demir yolu ulaşıma açılacak.

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#Başkentray#Ankara#Polatlı

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