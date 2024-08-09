×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 10 can kaybı, 25 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Ankara#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 08:02

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Fren izi yok, ilk değerlendirmelere göre uyuma sonucu olabilir" dedi. Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü "Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra üst geçit duvarına çarptı.

Ankarada yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 10 can kaybı, 25 yaralı

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ankarada yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 10 can kaybı, 25 yaralı

"FREN İZİ YOK, UYUMU SONUCU OLABİLİR"

Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 10 can kaybı, 25 yaralı olduğunu açıkladı. CNN TÜRK'te kazaya ilişkin son bilgileri aktaran Şahin "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye ilk değerlendirmelere göre böyle yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" dedi.

Haberin Devamı

Ankarada yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 10 can kaybı, 25 yaralı

"KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

Ankarada yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 10 can kaybı, 25 yaralı

Ankarada yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 10 can kaybı, 25 yaralı

Ankarada yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 10 can kaybı, 25 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Ankara#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!