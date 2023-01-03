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Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

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#ANKARA#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası
Ankarada yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 11:44

Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 8 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara'ya gelen bir yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankarada yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otobüs, çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#ANKARA#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası

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