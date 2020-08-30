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Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara) (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Ankara'da 'yol verme' kavgası: 1 ölü

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Ankara'da 'yol verme' kavgası: 1 ölü
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada Eren Gümüşboğa (28) bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı B.K., (26) daha sonra polise teslim oldu.

Olay, saat 02.30 sıralarında Ankara Bulvarı Battalgazi sokakta meydana geldi. Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Eren Gümüşboğa ile B.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İkilinin kavşakta araçlarından inmesiyle tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. B.K., Eren Gümüşboğa'yı bacak ve karnından yaraladı. B.K. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gümüşboğa, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gümüşboğa Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan B.K. daha sonra polise teslim olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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