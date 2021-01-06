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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Ankara'da yoğun sis

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Ankara'da yoğun sis
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ANKARA'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Başkent'te sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bu nedenle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yüksek katlı binalar sis bulutları arasında kayboldu. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle sürücüleri gizli buzlanmalara karşı uyardı.

Ankarada yoğun sis

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