Ankara'da yoğun sis

Başkent'te sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bu nedenle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yüksek katlı binalar sis bulutları arasında kayboldu. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle sürücüleri gizli buzlanmalara karşı uyardı.