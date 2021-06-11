Ankara'da yoğun sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

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Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin birçok yerinde yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Sincan ilçesinde vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bir binanın otoparkı tamamen suyla doldu. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan otopark da suyla kaplandı.

Otoparkta bulunan araçlar su içinde kaldı. Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

BOLU'DA DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bolu'da kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle bazı binaların zemin katlarını da su bastı.







Kentte saat 15.00 sıralarında aniden bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki yollar suyla kaplandı. Borazanlar Mahallesi'ndeki rögarlar taşarken, trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar yolda kaldı. Bir trafik polisi suların içinde kalan taşların üzerine çıkarak trafik akışını rahatlatmak için çaba harcayarak sürücüleri yönlendirdi.





Ekipler, yağmurun etkilediği bölgelerde çalışma yaptı. Sümer Mahallesi'nde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı binaların zemin katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri su basan binalarda tahliye çalışması yaptı.

KIRKLARELİ'NDE KUVVETLİ SAĞANAK

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak geçişleri etkili oluyor. Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Aniden başlayan yağış kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Belediye ekipleri bazı bölgelerde tıkanan rögar kapaklarını açtı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.

Meteoroloji yetkilileri son 1 saatte metrekareye 23,4 kilogram yağışın düştüğünü belirterek, kentte sağanak geçişlerinin gün boyu etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Muğla’nın iç kesimleri, Aydın’ın doğusu, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde’nin kuzeyi ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde YEREL olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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