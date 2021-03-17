AA
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Ankara'da yoğun kar! Her yeri beyaza bürüdü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
EKİPLER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
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