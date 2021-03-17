MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da yoğun kar! Her yeri beyaza bürüdü
GeriGündem Ankara'da yoğun kar! Her yeri beyaza bürüdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Ankara'da yoğun kar! Her yeri beyaza bürüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da yoğun kar! Her yeri beyaza bürüdü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. 

Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı.  Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü. 

EKİPLER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ankarada yoğun kar Her yeri beyaza bürüdü

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi