Ankara'da yoğun kar! Her yeri beyaza bürüdü

Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

EKİPLER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

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