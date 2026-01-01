×
Ankara'da yine su kesintisi uygulanacak! Su kesintisinin yapılacağı ilçeler açıklandı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 14:54

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar ve Polatlı ilçelerinden su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Ankara'da su kesintisinin yapılacağı saatler açıklandı.

ASKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerindeki yükün arttığı, bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin yaşanabildiği belirtildi.

Bu doğrultuda Çamlıdere Barajı'nda, su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar'ın bazı mahalle ve caddelerinde su kesintisinin uygulanacağı kaydedildi.

Su kesintisinin Kahramankazan'da bugün saat 17.30'a, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar'da ise saat 23.55'e kadar belirtilen mahalle ve caddelerde uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca, Polatlı'da da bir dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle Esentepe ile Şentepe mahallelerinin bir bölümünde saat 16.00'ya kadar su kesintisinin olacağı vurgulandı.

