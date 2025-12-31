Ankara'da yılbaşı tedbirleri: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Haberin Devamı

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek yılbaşı kutlamaları dolayısıyla ilimiz genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla kapsam

emniyet ve asayiş tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda; otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, eğlence merkezlerinin bulunduğu alanlar, oteller ile şehrimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunması muhtemel tüm noktalarda gerekli güvenlik planlamaları ve trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Alınan tedbirler çerçevesinde; Jandarma sorumluluk bölgelerinde; toplam 1.543 personel, 275 araç ve 11 drone ile, Emniyet sorumluluk bölgelerinde; toplam 641 noktada 19.242 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2658 araç (2101ekip+557 trafik ekibi) gerekli emniyet ve asayiş tedbirleri uygulanacaktır.

Bu tedbirler kapsamında, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.00'dan itibaren yoğunluk sona erene kadar aşağıda belirtilen yollar, ihtiyaç

hâlinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır:

Atatürk Bulvarının; Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü,

- GMK Bulvarının tamamı,

- Milli Müdafaa Caddesinin tamamı,

- Aşkabat Caddesinin (Bahçeli 7.Cadde) tamamı,

- Bestekâr Caddesinin tamamı,

- Kızılırmak Caddesinin tamamı,

- Olgunlar Caddesinin tamamı

- Selanik Caddesinin tamamı,

- Tunalı Hilmi Caddesinin tamamı,

- Azerbaycan Caddesinin (Bahçeli 3.Cadde) tamamı,

- Yüksel Caddesinin tamamı, - Sakarya Caddesinin tamamı, - Kumrular Caddesinin tamamı, -Tunus Caddesinin tamamı,

-Tuna Caddesinin tamamı,

-Ziya Gökalp Caddesinin; Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü,

- İnkılap Sokağın tamamı, - Konur Sokağın tamamı, - Karanfil Sokağın tamamı, -Bilge Sokağın tamamı, -Bülten Sokağın tamamı, -Çığır Sokağın tamamı, -Bayındır Sokağın tamamı,

İhtiyaç olması halinde;

-Oğuzhan Asiltürk Caddesinin tamamı, - Meşrutiyet Caddesinin tamamı, - Filistin Caddesinin tamamı, - Polonya Caddesinin tamamı, - İran Caddesinin tamamı, - Arjantin Caddesinin tamamı, -Kuleli Caddesinin tamamı.

Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları önemle rica olunur.

Tüm vatandaşlarımıza huzur ve güven içinde bir yılbaşı diliyor; sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu bir yeni yıl temenni ediyoruz.