×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da yılbaşı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Yılbaşı Kutlamaları#Ankara Emniyet Müdürlüğü
Ankarada yılbaşı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 12:21

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları nedeniyle 31 Aralık'ta kent merkezindeki bazı yolların programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Haberin Devamı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7'nci Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamı trafiğe kapatılacak.

Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri de araç trafiğine kapalı olacak. Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü de yine araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları da trafiğe kapalı olacak.

İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE KAPATILACAK YOLLAR

Öte yandan, 31 Aralık akşamı ihtiyaç olması halinde, Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ile Kuleli caddelerinin tamamı programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Gözden Kaçmasınİstanbul Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu: 50 bin personel denetim yapacakİstanbul Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu: 50 bin personel denetim yapacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Yılbaşı Kutlamaları#Ankara Emniyet Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!