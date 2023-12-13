Ankara'da yılbaşı için 400 milyon liralık Milli Piyango heyecanı

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Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları 'millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını 'www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

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'BÜYÜK İKRAMİYE DAĞITIM GARANTİLİ'

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, bayilerde ve vatandaşlarda heyecanın giderek arttığını söyleyerek, “Heyecan olmaması mümkün değil, dağıtım garantili 400 milyon lira büyük ikramiye. Ankara’daki bayilerimizde satış yönünde, vatandaşlarımızda ise ayrı bir heyecan var. Biletler 9 Kasım’dan itibaren satışa sunuldu. Bilet satışları hız kazandı. Biletler yılbaşına kadar bitmiş olur. 400 milyon lira büyük bir rakam. Vatandaşlarımıza bir an önce biletlerini temin etmelerini öneriyoruz. Son günlere doğru heyecan daha da artacak. 2024 yılının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

'BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLİŞ YAPILACAK'

Ankara'da 37 yıldır bilet satışı yapan Nimet Altınkılıç ise “Büyük ikramiye Ankara’da ve ben satacağım. Ben Ankara’nın 'Nimet ablası'yım ve 400 milyon lirayı Ankaralıya vereceğim. Ankara’da yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Asla tereddüt etmesinler. Ankaralı bana güveniyor. Ben de 400 milyon lira ikramiyeyi kazanacak bileti satacağıma inanıyorum" diye konuştu.

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35 yıldır bilet satışı yapan Murat Aygül de "Bu yıl ikramiyenin tamamı dağıtım garantili, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş yapılacak. Bence bu yıl büyük ikramiye Ankara’ya çıkacak. Bu yıl büyük şans Ankara’da. Herkes elini çabuk tutsun. Biletler hızla tükeniyor" dedi.