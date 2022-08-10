Ankara'da yeğenini ayağından vurdu, sonra da kovaladı

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Osman İ. ile amcası Serdar İ. arasında iddiaya göre para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdar İ., yanındaki tabancayla Ali Osman İ.'ye 2 el ateş ederek bacağından vurdu.



Yaralanan Ali Osman İ. kaçarken, Serdar İ. de peşine düştü. Serdar İ.’nin yeğenini kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Serdar İ., olayı gören Ahmet Sekmen tarafından durduruldu. Yaklaşık 2 kilometre kaçan Ali Osman İ. ise bir süre sonra yere yığıldı. Ali Osman İ., gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Osman İ.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, olayın ardından Serkan İ.’yi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

'ÇOCUK KOŞARKEN BAĞIRIYORDU'

Amca ve yeğenini tanıdığını söyleyen Ahmet Sekmen, "Silah seslerini duydum önce hemen o tarafa baktım. Tanıyorum o kişileri, amcası yeğenini vurdu. Sonra benim iş yerimin önünden kaçtılar. Konunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Çocuk koşarken bağırıyordu. Ben daha sonra peşinden koştum. Silahla sıkan arkadaşımdı, onu durdurdum ve sakinleştirdim. Daha sonra gelen polislere teslim oldu. Vurulan arkadaş da bayağı kaçmış. Bir süre sonra ileride yere yığıldı" dedi.