MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da yedek parça dolandırıcıları yakalandı
GeriGündem Ankara'da yedek parça dolandırıcıları yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Ankara'da yedek parça dolandırıcıları yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da yedek parça dolandırıcıları yakalandı
Abone Olgoogle-news

ANKARA'da internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara'da polis ekipleri, kurdukları internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satan; ancak parçaları göndermeyerek vatandaşları dolandıran 'Alo Parça' çetesini takibe aldı. Polisin 3 aylık takibi sonucu, Ankara, Antalya ve Çankırı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce sanayide oto tamirciliği yaptığı ve yedek parça satışı ile uğraştığı belirlenen şüphelilerin, pahalı ve bulunmayan araç parçalarını satışa sunup, parayı aldıktan sonra ürünü göndermeyerek 120 kişiyi 205 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla internet ve telefon dolandırıcılarına yönelik başlatılan etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle