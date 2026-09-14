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Ankara'da yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 412 internet sitesi erişime kapatıldı

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#Yasa Dışı Bahis#Müstehcen İçerik#BTK
Ankarada yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 412 internet sitesi erişime kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 14:42

Ankara'da jandarma ekiplerinin sanal devriyeleri sırasında tespit edilen, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli toplam 412 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla erişime kapatıldı. Etimesgut'taki siber dolandırıcılık olaylarında ise 11 şüpheli yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis oynandığı ve müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığı toplam 412 internet sitesi tespit edildi. Belirlenen sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek erişime kapatıldığı belirtildi.

Ankarada yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 412 internet sitesi erişime kapatıldı

Söz konusu sitelerden 347’sinin yasa dışı bahis, 65’inin ise müstehcen paylaşımların yer aldığı sayfalar olduğu öğrenildi. Öte yandan; Etimesgut’taki faili meçhul 8 farklı siber dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı ve yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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#Yasa Dışı Bahis#Müstehcen İçerik#BTK

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