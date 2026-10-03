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Ankara’da yasa dışı bahis soruşturmasında 33 tutuklama

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#Ankara#Yasa Dışı Bahis#Tutuklama
Ankara’da yasa dışı bahis soruşturmasında 33 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 05:32

 ANKARA’DA yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve elde edilen suç gelirlerini farklı banka hesapları ile kripto para borsalarına aktardıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 33’ü tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına yer ve imkan sağladıkları, banka hesapları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında temin ettikleri belirlenen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini farklı banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Bu kapsamda 29 Eylül’de 45 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerden 36’sı yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri ve teşhisleri doğrultusunda soruşturmaya 7 şüpheli daha dahil edildi. Şüphelilerden 5’i gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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İfade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, 2 Ekim’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Cezaevinde bulunan 1 şüphelinin ise ifadesi SEGBİS aracılığıyla alındı.

36 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)

 

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#Ankara#Yasa Dışı Bahis#Tutuklama

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