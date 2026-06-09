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Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu! 61 şüpheli yakalandı

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#Ankara#Yasa Dışı Bahis#Polis
Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu 61 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 12:58

Yasa dışı bahse karşı operasyonlar kararlıkla sürüyor. Ankara’da yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç sağlayan 98 şüpheliden 61’i yakalandı. Polisin çalışmaları devam ediyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılık ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON 

Ankara merkezli Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 98 şüpheli hakkında 7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinde düzenlenen 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından işlem başlatıldı.

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61 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına, haklarında yakalama ve gözaltı tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Operasyon kapsamında 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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#Ankara#Yasa Dışı Bahis#Polis

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