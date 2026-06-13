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Ankara'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 44 şüpheli tutuklandı

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#ANKARA#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
Ankarada yasa dışı bahis operasyonu: 44 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 08:12

Ankara'da yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 86 kişiden 44’ü tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 5,3 milyar lira para hareketi tespit edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 86 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

2024'ten beri devam eden soruşturma kapsamında yapılan MASAK analizlerinde, örgütlü yapı içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlık hesaplarında toplam 5,3 milyar lira para hareketi tespit edildi. Yapılan incelemelerde, çok sayıda şüphelinin para transferlerini yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine gerçekleştirdiği, şüphelilerin bu sitelerde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettiği ve hesaplar üzerinden para transferlerini organize ettiği bildirildi. Ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414 bin 621 ayrı hesap üzerinden para giriş çıkışlarının bulunduğu tespit edildi.

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#ANKARA#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

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