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Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheli yakalandı, 9 firari aranıyor

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#Yasa Dışı Bahis#Ankara#Gözaltı
Ankarada yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheli yakalandı, 9 firari aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 16:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahisten gelir elde ettiği tespit edilen 45 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına yer ve imkan sağladıkları ve bu amaçla kişileri organize ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin, organize ettikleri kişiler adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları belirlendi.

9 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin bu kişilere ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri, elde edilen gelirleri de mobil bankacılık sistemi üzerinden başka kişilere ait hesaplara aktardıkları veya bu kişiler adına açılan kripto para hesaplarına kripto para havalesi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çalışmanın ardından bugün 45 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 36'sı yakalanırken, 9'unun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

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#Yasa Dışı Bahis#Ankara#Gözaltı

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