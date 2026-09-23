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Ankara'da yapay zeka manipülasyonu: Kamu görevlileriyle yan yana fotoğraf paylaşıp gözaltına alındı

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#Ankara Yapay Zeka Manipülasyonu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kamu Görevlileri
Ankarada yapay zeka manipülasyonu: Kamu görevlileriyle yan yana fotoğraf paylaşıp gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 10:34

Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka ile kendi fotoğrafını yerleştirerek sanal medya hesabından paylaşan Mehmet Ç. (53) yakalandı. Keçiören'deki evinde gözaltına alınan şüphelinin 4 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüpheli Mehmet Ç.'nin WhatsApp durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını koyduğu ve paylaştığı tespit edildi.

Ankarada yapay zeka manipülasyonu: Kamu görevlileriyle yan yana fotoğraf paylaşıp gözaltına alındı

Söz konusu paylaşımlarda kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve hatırının sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirilen şüpheli, Keçiören ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Ç.'nin 4 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Ankarada yapay zeka manipülasyonu: Kamu görevlileriyle yan yana fotoğraf paylaşıp gözaltına alındı

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#Ankara Yapay Zeka Manipülasyonu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kamu Görevlileri

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