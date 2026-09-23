Ankara'da yapay zeka manipülasyonu: Kamu görevlileriyle yan yana fotoğraf paylaşıp gözaltına alındı

Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka ile kendi fotoğrafını yerleştirerek sanal medya hesabından paylaşan Mehmet Ç. (53) yakalandı. Keçiören'deki evinde gözaltına alınan şüphelinin 4 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüpheli Mehmet Ç.'nin WhatsApp durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını koyduğu ve paylaştığı tespit edildi.
Söz konusu paylaşımlarda kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve hatırının sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirilen şüpheli, Keçiören ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Ç.'nin 4 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.