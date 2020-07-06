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Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2020 - 17:01,Son Güncelleme:

Ankara'da yangında 700 dönüm ekili arazi zarar gördü

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Ankara'da yangında 700 dönüm ekili arazi zarar gördü
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ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 700 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ebemölen yaylası yakınında bulunan arpa ve buğday ekili arazide çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, bir anda rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hızla büyüyen yangın ile birlikte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şereflikoçhisar Belediyesi ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında, arpa ve buğday ekili yaklaşık 700 dönüm arazi zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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