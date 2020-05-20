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DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Ankara'da yangın paniği

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Ankara'da yangın paniği
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Ankara'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada yangın çıktı.

Yangın, Sincan ilçesinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler, iftaiyeye haber verdi.

Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

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