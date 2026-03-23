×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da 'Yan bakma' kavgası: 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Kavga#Yan Bakma Tartışması#Otobüs Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 10:14

Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan ve dışarıda da devam eden 'yan bakma' kavgasında 1 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsünde 2 kişi arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar otobüsten indi. Bu kişilerden biri, yanında bulunan kesici aletle tartıştığı kişiye saldırıp yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu bildirildi.

BAKMADAN GEÇME!