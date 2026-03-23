Ankara'da 'Yan bakma' kavgası: 1 yaralı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsünde 2 kişi arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar otobüsten indi. Bu kişilerden biri, yanında bulunan kesici aletle tartıştığı kişiye saldırıp yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu bildirildi.