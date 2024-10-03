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Ankara'da yakalanan firari FETÖ'cü eski hakim Mustafa Karatay, tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#FETÖ#Mustafa Karatay
Ankarada yakalanan firari FETÖcü eski hakim Mustafa Karatay, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 12:30

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin ortak operasyonuyla saklandığı evde yakalan FETÖ üyeliğinden 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay, yakın komşusunun ihbarı üzerine Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin ortak operasyonu ile yakalandı.

Evde yapılan aramada Karatay'ın, örgüt üst yönetimi ile iletişimde kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. FETÖ'nün yargıdaki operasyon elemanlarından biri olan Karatay'ın, örgüt ile bağlantısını 'Signal' uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.

Karatay, çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#ANKARA#FETÖ#Mustafa Karatay

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