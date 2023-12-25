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Ankara'da vahşet! Sultan Başer eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

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#ANKARA#Mamak#Kadın Cinayeti
Ankarada vahşet Sultan Başer eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 15:49

Ankara'nın Mamak ilçesinde Mikail Başer (45) kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Sultan Başer'i (38) tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, dün sabah saatlerinde Küçük Kayaş Mahallesi 1866 Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocukları olan Mikail ve Sultan Başer çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mikail Başer, evde bulunan tabancayla Sultan Başer'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sultan Başer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mikail Başer de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sultan Başer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi. Mikail Başer de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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#ANKARA#Mamak#Kadın Cinayeti

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