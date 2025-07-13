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Ankara'da vahşet: 3 kişi girip anneyi katletti; 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaparak kurtuldu | Katillerden biri akraba çıktı

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#Ankara#Cinayet#Bala
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 13:45

Ankara'nın Bala ilçesinde konteynere soygun için giren 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kezban Demirci (42) hayatını kaybetti, oğlu Nazif Demirci (12) ise ağır yaralandı. Nefesini tutup ölü numarası yaparak kurtulan Nazif Demirci hastanede tedaviye alındı. Olayın şüphelilerinden birinin ailenin damadının kardeşi olduğu belirlendi.

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Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Saim Demirci (44), 9 ay önce Ankara'nın Bala ilçesinde tarla kiralayarak, mısır ve buğday ekti. Ailesi ile tarlaya kurdukları konteynerde yaşayan Saim Demirci, 9 Temmuz'da eşi Kezban ve oğlu Nazif'i burada bırakarak kızı Gönül (18) ile birlikte tarla sulamaya gitti.

Ankarada vahşet: 3 kişi girip anneyi katletti; 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaparak kurtuldu | Katillerden biri akraba çıktı

NEFESİNİ TUTUP ÖLÜ NUMARASI YAPTI

Bir süre sonra konteynere giren kar maskeli 3 kişi, Kezban ve Nazif Demirci’ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kezban Demirci hayatını kaybederken, bacağından ve kasığından vurulan oğlu Nazif ise ağır yaralandı. Nazif Demirci, nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırganların konteynerden çıkmasını bekledi. Konteynerde altın arayan şüpheliler, bulamayınca çıkıp uzaklaştı.

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Ankarada vahşet: 3 kişi girip anneyi katletti; 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaparak kurtuldu | Katillerden biri akraba çıktı

‘BABA BİZ VURULDUK’

Yaralı halde annesinin üzerindeki telefonu alarak babasını arayan Nazif Demirci, "Baba vurulduk, yetiş" dedi. Kısa sürede konteynere gelen Saim Demirci, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Nazif Demirci, ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ankarada vahşet: 3 kişi girip anneyi katletti; 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaparak kurtuldu | Katillerden biri akraba çıktı

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DAMADIN KARDEŞİ

Olayı gören bir çoban jandarmaya ifade verdi. Çoban, saldırgan 3 kişinin olay yerine siyah bir araç ile geldiğini ve konteynere girip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığını söyledi. İfadelerin ardından ekipler, kullanılan aracın kiralık olduğunu tespit etti. Araçta bulunan 3 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerinden birinin Demirci çiftinin damadı Hamza Özdil'in kardeşi İsmail Özdil olduğu belirlendi. Olaydan bir süre önce konteynerde Demirci ailesini ziyaret eden ve ailenin bir miktar altını olduğunu öğrenen Özdil'in, 2 arkadaşı ile birlikte 3 gün pusuda beklediği, baba evden çıkınca da saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.

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Ankarada vahşet: 3 kişi girip anneyi katletti; 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaparak kurtuldu | Katillerden biri akraba çıktı

Öte yandan, Kezban Demirci'nın cenazesi, perşembe günü Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesi'nde kılınan cenazene namazının ardından toprağa verildi. 

Ankarada vahşet: 3 kişi girip anneyi katletti; 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaparak kurtuldu | Katillerden biri akraba çıktı

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#Ankara#Cinayet#Bala

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