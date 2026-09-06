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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3'üncü dalga: Gözaltı sayısı 17'ye çıktı, 8 firari aranıyor

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#Ankara#Fuhuş#Uyuşturucu
Ankarada uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3üncü dalga: Gözaltı sayısı 17ye çıktı, 8 firari aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 17:27

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın 3'üncü dalga operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin teslim olduğu dosyada toplam 8 firarinin yakalanması için çalışmalar sürerken, savcılığın firarilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını değerlendirdiği bildirildi.

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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün 3. dalga operasyon yapıldı.

Bu operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Operasyon kapsamında firari olarak aranan Sabri Berkan B. ile Murat Ç'nin polise teslim olmasıyla bu dalgada aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Halen firari durumda bulunan; Barış G, Cansu S, Mehmet Ali K. ve Muharrem D'nin yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Ağustos'tan itibaren yürütülen soruşturmaların önceki iki dalgasında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları da devam ediyor.

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Bu kapsamda, birinci dalga operasyondan Boran Rahmi Y. ve Emre F, ikinci dalga operasyondan Murat O. ve Yaşar T. halen firari olarak aranıyor. Böylece soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üç dalga operasyonda aranan toplam firari şüpheli sayısı 8 oldu.

Ankarada uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3üncü dalga: Gözaltı sayısı 17ye çıktı, 8 firari aranıyor

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN MALVARLIKLARINA TEDBİR DEĞERLENDİRİLİYOR

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kolluk birimlerince sürdürülürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulanmasına yönelik hukuki sürecin de değerlendirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması, delillerin toplanması ve suç bağlantılarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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#Ankara#Fuhuş#Uyuşturucu

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