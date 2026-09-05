Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 14 gözaltı

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Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Kararlar doğrultusunda zanlıların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü devam etmektedir" denildi.