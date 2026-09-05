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Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 14 gözaltı

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#ANKARA#Uyuşturucu#Fuhuş
Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 14 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 09:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Kararlar doğrultusunda zanlıların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü devam etmektedir" denildi.

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#ANKARA#Uyuşturucu#Fuhuş

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