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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

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#Uyuşturucu#Fuhuş#Gözaltı
Ankarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 11:22

Ankara'da uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarına karıştığı belirlenen şüpheliler ile 5 eğlence mekanına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında işletme sorumlularının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, firari durumda olan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda; 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçlarına karışan şüpheliler belirlendi.

Ankarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 11 kişi ve 7 işletme sorumlusu şüpheli, gözaltına alındı. 6 kişi ve 2 işletme sorumlusu şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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