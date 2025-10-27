×
Ankara’da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1'i polis 2 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 02:12

Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan polis memuru, kendisine ateş eden şüpheliyi vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kanuni Mahallesi 856'ncı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Y., takip ettikleri adrese gelen uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen Muhammed Furkan K.’nın kendisini fark edip ateş açmasıyla yaralandı.

Yaralanan polis memuru, kendisine ateş açan Furkan K.'yı vurarak, yaralı şekilde yakalanmasını sağladı. Şüphelinin kullandığı silah ile üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru ve şüpheli Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

