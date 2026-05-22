Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Kahramankazan ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.