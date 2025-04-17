×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya: 525 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Operasyon#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 08:54

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında 525 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Narkokapan-Ankara" operasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü." ifadesini kullandı.

Ankarada uyuşturucu operasyonu Bakan Yerlikaya: 525 şüpheli gözaltına alındı

Saha çalışmaları ve analizleri büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini, şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledikleri bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve bu sabah düğmeye bastık. Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA'mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledik."

Haberin Devamı

Yerlikaya, operasyona katılan personeli tebrik ederek, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ve buna cüret eden zehir tacirleriyle kararlı mücadelenin süreceğine işaret etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Operasyon#Narkotik

BAKMADAN GEÇME!