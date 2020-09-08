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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

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Ankara'da uyuşturucu operasyonu
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ANKARA'da bir haftada düzenlenen 157 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 305 kişiden 48'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve diğer birimlerce, 31 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 157 operasyonda 305 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 22 kilo 50 gram esrar, 1 kilo 449 gram eroin, 83 ecstasy, 1 kilo 56 gram skunk, 1 kilo 84 gram bonzai, 189 gram metamfetamin, yeşil reçeteye bağlı 72 ilaç, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 12 tabanca mermisi ve 101 bin 70 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'i tutuklanarak, cezaevinde gönderildi.

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