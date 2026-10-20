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Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli gözaltına alındı

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#Ankara#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Mücadele
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 14:26

Ankara'da uyuşturucu ticareti ve uyuşturucuyu özendirme suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, 42 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#Ankara#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Mücadele

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