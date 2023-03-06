Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 1 haftada 43 tutuklama

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu ticareti veya uyarıcı imal veya ticareti yapma ve sağlama' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Son 1 haftada 295 şüpheli teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 28 kilo eroin, 5 kilo 300 gram metamfetamin, 3 kilo 100 gram esrar, 1 kilo 700 gram kokain, 640 gram skunk, 331 gram bonzai, 10 bin 881 ecstasy, 4 bin 797 captagon, 727 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 43'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 10,5 milyon lira olduğu öğrenildi. (DHA)