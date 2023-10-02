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Ankara'da uyuşturucu ile mücadelede otuz dokuz tutuklama

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#Ankara#Polis#Narkotik
Ankarada uyuşturucu ile mücadelede otuz dokuz tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 14:16

Ankara'da, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, son 1 haftada 482 kişi gözaltına alındı, 39 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 6 kilo 420 gram esrar, 425 gram eroin, 1 kilo 761 gram kokain, 1 kilo 14 gram bonzai, 3 kilo 490 gram metamfetamin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, son 1 haftada 315 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 482 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 6 kilo 420 gram esrar, 425 gram eroin, 1 kilo 761 gram kokain, 1 kilo 14 gram bonzai, 3 kilo 490 gram metamfetamin, 46 bin 132 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 7 hassas terazi ve 258 bin 520 TL suç geliri para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı. (DHA)

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#Ankara#Polis#Narkotik

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