Ankara'da uçakta 'bomba' şakası: 3 yolcu gözaltına alındı

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Esenboğa Havalimanı'nda meydana gelen olayda sabah saat 08.00 sıralarında Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan AJet Havayolları'na ait uçak yolcu alımını tamamladı. Edinilen bilgiye göre, kalkış için son hazırlıkları yapan uçakta bulunan 3 yolcu kendi arasında bomba kelimesini kullanarak şakalaşmaya başladı.

Bunun üzerine uçuşta görevli kabin görevlisi durumu pilota bildirdi. Polis, uçakta bomba araması yaparken, 3 yolcu gözaltına alındı. Yolcular ise terminale alındı.

Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uçak gecikmeli olarak Ankara-Diyarbakır seferini gerçekleştirdi.