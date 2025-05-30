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Ankara'da uçakta 'bomba' şakası: 3 yolcu gözaltına alındı

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#ANKARA#Uçak#Gözaltı
Ankarada uçakta bomba şakası: 3 yolcu gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 12:11

Ankara - Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan AJet'e ait yolcu uçağında bulunan 3 yolcu uçuş öncesi kendi aralarında konuşurken bomba kelimesini kullandı. Olay üzerine polis ekipleri 3 yolcuyu gözaltına alındı.

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Esenboğa Havalimanı'nda meydana gelen olayda sabah saat 08.00 sıralarında Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan AJet Havayolları'na ait uçak yolcu alımını tamamladı. Edinilen bilgiye göre, kalkış için son hazırlıkları yapan uçakta bulunan 3 yolcu kendi arasında bomba kelimesini kullanarak şakalaşmaya başladı.

Bunun üzerine uçuşta görevli kabin görevlisi durumu pilota bildirdi. Polis, uçakta bomba araması yaparken, 3 yolcu gözaltına alındı. Yolcular ise terminale alındı.

Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uçak gecikmeli olarak Ankara-Diyarbakır seferini gerçekleştirdi.

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#ANKARA#Uçak#Gözaltı

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