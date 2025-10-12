×
Gündem Haberleri

Ankara'da 'Türkiye-Suriye güvenlik iş birliği' toplantısı

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Ankara#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 13:53

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Suriyeli muhatapları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın; Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı toplantıya katıldı.

Toplantıda, terör örgütü SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ile İsrail'in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.
İki ülke yetkilileri, son olarak 13 Ağustos'ta Ankara'da bir araya gelirken görüşmede, Türkiye ve Suriye savunma bakanlıkları arasında 'Askeri Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

